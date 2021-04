Der Ofen brennt und singt sein stilles Lied der Hitze.Die Flammen züngeln sich in Deine Gedankenund Du bist froh hier sein zu dürfen.Der Stuhl - einsam und ruhig,schenkt Dir den Platz für die Momente der Ruhe.Gedankenverloren schlage ich das Buch auf und fange an zu lesen.Der heiße Tee entspannt den Geistund ich vertiefe mich in das Geschriebene.Immer tiefer und tiefer versinke ich in die Silbenund sehe dann ein leeres Blatt vor mir;hier fängt die eigentliche Erzählung an,denn diese leere Seite,soll mein Leben, mein Buch werden.Ich fange an zu schreiben -Silben, Wörter, Gedanken und Erinnerungen,es ist wie auf einem Jahrmarkt -laute Schreie und wildes Getöse.So läuft das Leben nochmals neben mir ab -ein Lächeln und eine Träne treffen sich.Die Erinnerungen an eine Begegnung, ein Gespräch unter Freunden,der Tod eines Menschen - alles ist erlaubt,darüber zu träumen und zu weinen.Diese Seiten sind geschriebenund ich lese das Buch weiter.Jetzt ist dieses Buch ein Teil von mir;ich trinke den Tee,schaue auf das flackernde Feuerund weiß:ich lebe noch.Fred Hampel im April'21