Dankbarkeit im Herzen...

Der Wind singt seine Liederund der Regen gibt den Takt dazu -unaussprechlich diese Harmonie.Die Kälte fängt langsam an sich in Deine Gedanken zu vertiefen -warum auch nicht;es ist der Herbst.Einsame Schritte im Paradies der Farben -innere Freude durch diese Jahreszeit...Der Klang Deiner Stimme,der Duft Deiner Haut -man spürt die Vertrautheit des Momentes.Ein Lächeln verstärkt durch die Kraft der Seelen -Zufriedenheit durch Dankbarkeit;nicht alleine in den schwierigen Momenten,nicht hoffnungslos in dieser hoffnungslosen Zeit,nicht schreiend der Ungerechtigkeit gegenüber -ich habe Dichund bin sehr dankbar dafür.Fred Hampel im Oktober'17