Radewegekirche-Gottesdienst in Bellnhausen

Fronhausen : Ev. Kirche Bellnhausen |

Einladung zum Gottesdienst am 16.08.2020 um 18:00 Uhr auf dem Kirchhof in Bellnhausen. Der Bellnhäuser Kirche wird das Signet "Radwegekirche" durch eine Vertreterin unserer Landeskirche Kurhessen-Waldeck verliehen! Nach dem Gottesdienst dürfen Sie gerne noch bleiben und leckere Marmeladen beim Förderverein Kindergarten "Kinderland" Bellnhausen erwerben. Die Kollekte am Ausgang ist für diverse Anschaffungen für die Radwegekirche bestimmt. Eine Überraschung wartet zudem auf Sie!