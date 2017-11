Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Das WIESN-BOOT XXL sticht wieder in See am Samstag, 08. September 2018

Trachtenseligkeit, frisches Bier vom Fass und natürlich alle wichtigen Stimmungshits zum Tanzen und Mitsingen sind die besten Voraussetzungen für ein echtes Party-Event im Stile des traditionsreichen Münchner Oktoberfests. Wenn das alles auch noch auf der zünftig dekorierten Eventfähre MF Euregia stattfindet, heisst es „Wiesn-Boot XXL“ und ist bereits ein Dauerbrenner auf dem Bodensee.

Die heißesten Wiesn-Hits kommen von der Partyband HAUTNAH.



Eintritt ab 18 Jahren!

Dresscode: Trachten



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA, Hafen Friedrichshafen

Boarding: 18:50 Uhr

Ablegen: 19:20 Uhr

Rückkehr & Partyende: 22:50 Uhr



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein Rundum-Sorglos-Paket:

Getränke (Bier, Radler, Prosecco, Weinschorle und Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...