White Summer Night Partyboot XXL

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Weißer geht‘s nicht: WHITE SUMMER NIGHT auf dem Bodensee



Die „White Summer Night“ auf dem Bodensee am Samstag, 28. Juli 2018 entführt euch in einen leuchtend weißen Traum. Freut euch auf die märchenhafte Gestaltung der Eventfähre MF Euregia, die atemberaubende Lasershow, die süßen GoGoGirls und die eleganten Showbarkeeper!



Live-Act Alex B. (Saxophonist)



DJ Mosi (All Mixed Up)





Eintritt ab 21 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding: 19:50 Uhr

Ablegen: 20:20 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 23:50 Uhr

Afterparty: ab 23:50 Uhr - 02:50 Uhr im Zeppelin Museum Restaurant