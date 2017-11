Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Es kommt immer wieder weil´s einfach so schön ist. Unser Special Schlagerboot XXL zu Beginn der Partysaison am Samstag, 05. Mai 2018. Zum 8. Mal in Folge mit der allerheißesten Schlagerstimmung und der Partyschlagerknallerband Papi´s Pumpels.



Eintritt ab 18 Jahren!

Dresscode: Schlageroutfit!

Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding: 19:00 Uhr

Ablegen: 19:30 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 23:00 Uhr

Afterparty: ab 23:00 – 02:00 Uhr im Zeppelin Museums Restaurant



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles Rundum-Sorglos-Paket:

Getränke (Bier, Radler,Prosecco, Weinschorle und Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen....