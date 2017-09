Seehasen haben ihren eigenen Trödeltrupp

Beim Nachtflohmarkt 15.-16.09. verkauft die Seehasen-Fanfarenzug Jugendgruppe allerlei Nützliches



Nachdem die Jugendgruppe des Seehasen-Fanfarenzugs seit Wochen allerlei Nützliches und Nützliches, Rares und Wertvolles gesammelt hat, geht es kommendes Wochenende auf den Nachtflohmarkt in Friedrichshafen. Jugendleiter Thomas Liebl hatte die nicht einfache Aufgabe die „Schätze“ gemeinsam mit den Jugendlichen auszusortieren. „Wir haben eine Garage voll mit Trödel“ berichtet Liebl. Natürlich sind auch einige Sachen darunter nicht den Weg zum Verkaufsstand finden und direkt entsorgt werden. „ Das macht aber den kleinsten Teil der Flohmarktware aus“ freut sich der Jugendwart. Die Organisation des Verkaufsstandes wird größtenteils von Jugendlichen übernommen. Es werden Schichten für den Verkauf eingeteilt, ein Auf- und Abbauteam bestimmt und über Preise diskutiert. Der Jugendwart greift nur dann ein wenn die Jugendlichen nicht weiterkommen, aber das ist selten der Fall. Der Verkaufserlös kommt zu 100 % der Jugendkasse zu Gute. Wie das Geld ausgegeben wird, entscheidet die Gruppe hinterher gemeinsam. Meist wird der Erlös für Ausflüge oder Zuschüsse zu Auftritten verwendet. Im letzten Jahr konnten die jugendlichen Musiker einen Ausflug zum Ritteressen nach Aulendorf und einen Zuschuss für Auftritte erwirtschaften. „Wir möchten den Jugendliche auch Eigenverantwortung übertragen“ sagt Zugleiter Uwe Köppe und sieht seine Jugendgruppe auf dem richtigen Weg. Die gemeinsame Organisation und das Verkaufen der Ware, bis über die Entscheidungsfindung was mit dem Erlös geschehen soll fördert laut Köppe auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Heranwachsenden.Der Verkaufsstand der Seehasen-Fanfarenzug Jugendgruppe finden flohmarktkauflustige am 15.-16. September bei Nachtflohmarkt in Friedrichshafen zwischen „Lammgarten“ und der Musikmuschel.