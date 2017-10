Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Am Samstag, 04. August 2018 ist es wieder so weit. Seit dabei wenn die Schlagermove Partyfähre wieder in den Bodensee sticht! Und wie gehabt, haben wir für euch die besten Kult- Pop- & Party-Schlager aller Zeiten im Plattenkoffer!



Eintritt ab 18 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding: 19:30 Uhr

Ablegen: 20:00 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 23:30 Uhr

Afterparty: ab 23:30 Uhr - 02:30 Uhr im Zeppelin Museums Restaurant



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles Rundum-Sorglos-Paket.

Getränke (Bier, Radler, Prosecco, Weinschorle und Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...