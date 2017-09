Friedrichshafens Seehasen ehren Dieter Stauber für 30 Jahre Mitgliedschaft

An Nordholz erinnert er sich gerne





In seinen 30 Mitgliedsjahren erinnert sich Stauber gerne an den Auftritt beim Marinefliegergeschwader in Nordholz oder an ein Festwochenende in Gundelfingen, „bei welchen wir mit einer Minimal-Besetzung "wie Götter" gespielt haben“. Die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Fanfarenzug schätze er besonders und natürlich die gemeinsame und humorvolle Zeit, die zusammen über die 5 Tage des jährlichen Seehasenfestes erlebt wird. „Von Kindheit an ist man in dieses Fest eingebunden, ob als Empfänger des Hasenklees oder als Schüler der bei den Umzügen mitläuft. Die absolute Steigerung ist natürlich die Mitgliedschaft im Seehasen-Fanfarenzug. Unser Fanfarenzug wurde für das Seehasenfest gegründet und als "Roter" erlebt man dann das Kinder- und Heimatfest besonders intensiv - nicht aus der Zuschauer-Perspektive, sondern als Akteur“ sagt Stauber nicht ohne Stolz auf seine langjährige Mitgliedschaft.