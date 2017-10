Ferry Island House Boat XXL

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

biza-Feeling auf dem Bodensee: Ferry Island House Boat. Der hitzige Ibiza-Beat geht unter die Haut auf dem Ferry Island House Boat, das am Samstag, 09. Juni 2018 ab Friedrichshafen mit einer magischen Party an Bord in den Bodensee sticht. Umgeben von Palmen, Wasser und Wellen fahrt ihr im schwimmenden Glaspalast der Motorfähre Euregia dem Sommersonnenuntergang entgegen, einen eisig-leckeren Longdrink in der Hand … Eure DJs an Bord sorgen für den bombastischen Sound, der die perfekte Ibiza-Stimmung zu euch bringt. Taucht ein in die totale House-Herrlichkeit, entert das Sonnendeck, tanzt die Wunder der Nacht, macht exotischen Urlaub!



Eintritt ab 21 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding 18:30 Uhr

Ablegen: 19:00 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 22:30 Uhr

Afterparty: ab 22:30 Uhr - 01:30 Uhr im Zeppelin Museum Restaurant (Upgrade)