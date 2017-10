EL Mallorca Boot XXL Samstag, 23. Juni 2018

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Reif für die Insel: EL MALLORCA Boot XXL

Achtung! Hier steppt der Eisbär ! Mit dem El Mallorca Boot brandet die allerheisseste Malle-Partystimmung auf dem Bodensee an. Mit an Bord: Der Megacoole DJ Chris Mega an den Plattentellern ! Wo er auftaucht, schlagen die Wellen hoch !



Eintritt ab 18 Jahren!

Übersichtsinformationen:



Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding: 18:30 Uhr

Ablegen: 19:00 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 22:30 Uhr

Afterparty: ab 22:30 Uhr - 1:30 Uhr im Zeppelin Museum Restaurant



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles Rundum-Sorglos-Paket.

Getränke (Bier, Radler, Sangria, Weinschorle & Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...