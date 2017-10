Classic Rock Boot XXL mit Helter Skelter Freitag, 15. Juni 2018

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Hallo Classic Rocker! Bitte alle mal herhören: Das Beste vom Besten der besten Rockklassiker bringt einer der begehrtesten Tribute Acts Deutschlands für euch auf das CLASSIC ROCK BOOT XXL! Die Jungs von HELTER SKELTER haben Whole Lotta Love für verwöhnte Ohren - und ihr könnt tanzen, tanzen, tanzen. Und genießen.



Freut euch auf Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Rolling Stones, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Uriah Heep, Cream, Dire Straits, Eagles, The Free, Black Sabbath, Yes, CCR, Boston, Kansas, Golden Earring, Manfred Man, Boston, Foreigner, Supertramp und noch mehr von den ganz Großen. Hier könnt ihr für eine der tollsten musikalischen Zeitreisen eures Lebens einchecken.





Eintritt ab 18 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA

Boarding: 18:45 Uhr

Ablegen: 19:30 Uhr, Hafen Friedrichshafen

Rückkehr & Partyende: 23:00 Uhr



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles Rundum-Sorglos-Paket:

Getränke (Bier, Radler, Prosecco, Weinschorle & Softgetränke) Sind im Ticketpreis inbegriffen....