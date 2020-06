Neue Schilder für den Trimmpfad von Friedrichsdorf

Friedrichsdorf : Trimmpfad |

Der Trimmpfad von Friedrichsdorf gehört zu den wenigen Vita-Parcours-Trimmpfaden, welche im Jahr 2018 noch existierten und über Originalschilder verfügten. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, da die komplette Beschilderung einschließlich Wegweisern ausgetauscht wurde. Dazu wurden bei Trimm-Dich-Pfad.com angebotene Schilder verwendet, auf denen teilweise abweichende Übungen sind. Die neuen Schilder unterscheiden sich schon auf den ersten Blick von den früheren, da die Grundfarbe weiß und nicht hellblau ist.

Die früheren Schilder vom Vita-Parcours waren meist noch in gutem Zustand. Ledliglich bei einzelnen Schildern waren Teile der Beschriftung schlecht leserlich oder nicht mehr vorhanden - hier wäre aber prinzipiell eine Nachbesserung mit einem geeigneten Filzstift möglich gewesen. Ein Wegweiser war in den letzten Jahren durchgebrochen. Im Jahr 2014 war er noch an einem Stück, allerdings durch das Einwachsen in einen Baumstamm in der Mitte stark verbogen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass vor dem Austausch noch weitere Schilder beschädigt waren, da es am Trimmpfad Sturmschäden gab.Die Wegweiser befinden sich an den gleichen Stellen wie vorher. Leider hat nicht die Gelegenheit genutzt, die noch vorhandenen Stufen am alten Steinbruch durch Anbringen passender Wegweiser wieder in den Trimmpfad einzubeziehen. Eine wesentliche Verbesserung gab es, allerdings mit einigen Monaten Verspätung: Am Anfang des Trimmpfads an der Dillinger Straße wurde eine Übersichtstafel aufgestellt, auf welcher der Verlauf des Trimmpfads und die Lage der Stationen gezeigt werden. Auf der Internetseite der Stadt Friedrichsdorf ist die Übersichtstafel sogar als PDF (Erstellungsdatum 24.4.2019) verfügbar.Laut einem Zeitungsartikel (Taunuszeitung vom 11.7.2017) wurde mit dem Bau des Trimmpfads im Frühjar 1972 begonnen, wobei vorwiegend samstags von 9 bis 17 Uhr gearbeitet wurde. Im September 1973 erfolgte die Einweihung. Wie in vielen Fällen wurde der Trimmpfad in der Nähe eines Sportplatzes errichtet, sodass ihn die Sportler problemlos in ihr Training einbeziehen konnten. Der Sportplatz befand sich auf der nördlichen Seite der Straße "Plantation".Der alte Sportplatz ist allerdings durch einen Neubau im zwischen Friedrichsdorf und Burgholzhausen angelegten Sportpark ersetzt worden. Dort sind zudem weitere Sportanlagen (Rollschuhbahn, Dirtbike-Parcours, Mehrzweckspielfeld, Bouleanlage, Trimmpark) angelegt worden. Im Jahr 2016 begann der Abriss der alten Anlage, zu der auch ein Vereinsheim mit Umkleiden und ein an die Bundesstraße angrenzendes Fußballfeld gehörten. Anschließend wurde auf der Fläche und dem angerenzenden Gelände mit dem Bau der Ökosiedlung begonnen.Auf den Originalschildern an den Stationen von einem Vita-Parcours befinden sich folgende Angaben:- Stationsnummer- symbolische Darstellung der Übung- Bezeichnung der Übung- Wiederholungen Familie- Wiederholungen SportlerAuf den neuen Schildern finden sich darüber hinaus noch weitere Informationen:- Kategorisierung (Aufwärmen, Dehnung, Kraft, Koordination)- detailierte Hinweise zur Übung (klein gedruckt)- schematische Darstellung der beanspruchten MuskelgruppenDie neuen Stationsschilder enthalten mehr Informationen als die früheren, sind jedoch nicht ganz so übersichtlich oder optisch ansprechend.Bei den Wegweisern ist es anders: Auf den kleinen Wegweisern von einem Vita-Parcours zeigt eine Symbolfigur an, ob man den folgenden Streckenabschnitt laufen oder gehen soll. Diese Information fehlt auf den neuen Wegweisern. Allerdings kannte wahrscheinlich kaum noch ein Nutzer die Bedeutung der Symbole, da in Friedrichsdorf das Schild mit der Anleitung fehlte.Am Trimmpfad in Friedrichsdorf finden sich folgende Übungen:01 Armkreisen Aufwärmen 2x10 3x15 =02 Beindehnen Dehnung 3 5 =03 Rumpfschwingen Aufwärmen 2x10 3x15 =04 Dehnung Oberkörper Dehnung 10 10 abweichend05 Sumo-Kniebeuge Kraft 1x5 2x10 abweichend06 Froschhüpfen Koordination 2 5 =07 Beine und Arme Kreisen Koordination 1x10 2x15 abweichend08 Klimmzug Kraft 1x5 2x10 =09 Bein-Seitheber Kraft 1x5 2x10 Gerät optional10 Rumpfkreisen Kraft 2x5 3x10 =11 Bein Curl Kraft 1x5 2x10 Gerät optional12 Absatzbeuge Koordination 3 5 gleiches Gerät13 Rumpfdrehen Kraft 2x10 3x15 =14 Trizepsdip Kraft 2x10 3x15 gleiches Gerät15 Absatzliegestütz Kraft 2x5 3x15 gleiches Gerät16 Kniebeuge Kraft 2x5 3x15 ähnliche Übung, ohne Gerät17 Vorwärts-Sprung Koordination 2 5 = (wie 14)18 Dehnung Arme Dehnung 10 10 abweichend19 Hangeln Kraft 1xV 2xV =20 Balancieren Koordination 1xV 1xVR =Die Hälfte der Übungen hat sich nicht verändert. Bei den anderen Stationen gibt es abweichende Übungen. Für die Änderungen mussten keine neuen Trimmgeräte aufgebaut werden. Bei den Übungen 12, 14 und 15 werden die alten Geräte verwendet. Bei den Übungen 9 und 11 können sie zum Abstützen verwendet werden, sind aber nur teilweise erforderlich. Bei der Kniebeuge (16) wurde die Übungsausführung leicht abgeändert. Das Halten eines Holzstücks entfällt, und damit wird kein Hilfsmittel mehr benötigt. Der Ständer für Holzstücke ist hier verschwunden.Bei Übung 11 zeigt sich, dass es durchaus noch Anhänger der alten Übung gibt. Für diese wird ein Gerät mit zwei Balken benötigt: einem höheren, auf dem man Sitzen kann, und einem tieferen, unter den man die Füße zum Halten des Gleichgewichts klemmt. Leider wurde der untere Balken nicht mehr erneuert. Irgendwer hat das Gerät nach Art von Mc Gyver mit dem vor Ort vorhandenen Material wieder nutzbar gemacht: Auf zwei alten Balken wurde ein dritter mit Hilfe aufgeschichteter Steinbrocken soweit fixiert, dass man wieder die Übung "Senken rückwärts und Heben" ausführen kann.Zu Station 17 ist noch zu bemerken, dass dort schon vor der Neubeschilderung nicht die im Vita-Parcours vorgesehene Übung durchzuführen war, sondern die gleiche Übung wie an Station 14. Möglicherweise hatte man irgendwann kein passendes Ersatzschild gehabt und deswegen die Übung von Station 14 verwendet. Da für beide Übungen das gleiche Hilfmittel vorgesehen ist, nämlich ein auf dem Boden liegender Baumstamm, musste man nur eine Ziffer auf dem Schild austauschen.Bei Übung 19 ist ein falsches Schild installiert worden. Die Übungsanweisung ist für Hangelgeräte mit Sprossen vorgesehen. Das Hangelgerät in Friedrichsdorf hat aber keine Sprossen. Im Internetangebot des Anbieters der Schilder wird ein Exemplar mit einem Hangelgerät ohne Sprossen gezeigt, welches in der Gemeinde Zandt verwendet wird. Allerdings ist auch dieses Schild nicht korrekt, da die Übungshinweise zu einem Gerät mit Sprossen gehören.Für die Aufnahmen wurde der Trimmpfad am 27.10.2018 besucht. Dazu kommen einzelne Bilder von Sturmschäden oder von der Übersichtstafel aus dem Jahr 2019. Das Bild vom Beginn des Trimmpfads entstand am 4.4.2020. Unter dem Wegweiser zum Trimmpfad hingen noch zwei A4-Blätter. Auf dem oberen wurde schon im Jahr 2018 vor Eichenprozessionsspinnern gewarnt. Auf dem unteren stand, dass der Trimmpfad wegen Astbruchs vorübergehend geschlossen sei. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch keine erkennbaren Waldschäden mehr vorhanden.Trimmpfad Friedrichsdorf 2014 - 2015: https://www.myheimat.de/friedrichsdorf/sport/histo... Trimmpfad Friedrichsdorf mit Schnee (21.1.2018): https://www.myheimat.de/friedrichsdorf/wetter/der-... Aufbau eines Vita-Parcours: https://www.myheimat.de/stadtallendorf/sport/aufba... Berichte über Vita-Parcours: https://www.myheimat.de/themen/vita-parcours.html Trimmpark in Friedrichsdorf: https://www.myheimat.de/friedrichsdorf/sport/der-t...