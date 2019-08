Zauberhafte Amulette: Gestalten mit Gips im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Quarzit, wie er im weltgrößten Quarzit-Steinbruch in Köppern immer noch abgebaut wird, ist Museumskobold Sulinchen viel zu hart. Das Mineral Gips lässt sich viel besser bearbeiten, zum Beispiel zu zauberhaften Amuletten. Kleine Künstler können hier kreativ werden und ihren selbstgestalteten Schmuck mit nach Hause nehmen.

Der gestalterische Nachmittag für Kinder ab 5 Jahren findet statt am 28. August 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind inkl. Material. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter 06172 / 731-3120 oder -3100 sowie unter museen@friedrichsdorf.de.