"Woche des Sehens" mit Blindenführung durch das Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Das Heimatmuseum Seulberg blickt nicht nur zurück, sondern nimmt unter dem Motto "Nach vorne schauen" in diesem Jahr an der 18. "Woche des Sehens" teil. Museumsbesucher erfahren die Bedeutung gesunder Augen am eigenen Leib; denn es werden nicht nur Schautafeln gezeigt. Unterschiedliche Simulationsbrillen veranschaulichen die visuellen Einschränkungen, die verschiedene Krankheiten hervorrufen: Grauer Star, altersabhängige Makula-Degeneration, Retinitis Pigmentosa oder diabetische Retinopathie. Jede ruft andere Krankheitsbilder hervor, läßt mal verschwommen, mal mit dunklen Flecken oder Rändern sehen. Eine kleine Sonderausstellung informiert vom 9. bis 13. Oktober 2019 zu den allgemeinen Öffnungszeiten über die Vermeidung von Blindheit sowie das dunkle Leben mit Sehbehinderung.

Zum Auftakt der Aktionswoche startet das Heimatmuseum zudem am 8. Oktober um 19.30 Uhr mit einer Blindenführung durch die aktuelle Sonderausstellung "750 Jahre Köppern". Dabei dürfen sonst hinter Vitrinen gezeigte Objekte behutsam angefaßt werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Träger der "Woche des Sehens" sind die Christoffel-Blindenmission, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, der Berufsverband der Augenärzte, das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit, die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie PRO RETINA. Unterstützt wird die "Woche des Sehens" außerdem von Aktion Mensch und ZEISS.

Die allgemeinen Öffnungszeiten des Heimatmuseums Seulberg sind Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Weitere Informationen unter 06172 731-3120 oder -3102 sowie unter museen@friedrichsdorf.de.