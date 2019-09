"Von Wilderern und Jägerlatein". Ein kulinarischer Stammtisch mit Wildspezialitäten

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Hallali zur Herbstzeit im Museum. "Im Wald läuft so viel Fleisch herum", schrieb einst Wilderer Johann Mieger seiner Frau während der Hungerjahre nach dem Ersten Weltkrieg. Skrupellose Wildererbanden zogen zwischen den Weltkriegen im Taunus einen schwungvollen Handel mit frischem Wildbret auf. Das war im Mittelalter allein dem Adel vorbehalten, später legten Pächter auf Hirsch und Wildschwein an. Sind letzere wirklich inzwischen in unseren Wäldern zur Plage geworden?

Im Rahmen der Sonderausstellung „750 Jahre Köppern“ übt sich der vor einem Jahr gegründete Museumsstammtisch diesmal nicht nur im Jägerlatein und historischen Spurenlesen, sondern hat auch viele Experten des legalen Jagdwesens zu Besuch. Den kundigen Einstieg in die Runde bieten Förster, die über den heutigen Zustand des Waldes berichten. Kulinarisch runden Wildspezialitäten den lockeren Abend ab; Gäste sind herzlich willkommen.

Der Museumsstammtisch tagt regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr, im Oktober wegen des Tags der Deutschen Einheit ausnahmsweise am 9. Oktober. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung entweder telefonisch unter Dr. Erika Dittrich 06172 / 731 3 100 oder per Mail museen@friedrichsdorf.de gebeten. Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro erhoben.