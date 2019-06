Vom Korn zum Brot: Sulinchen und die Köpperner Mühlen

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

„Uff, das geht aber schwer!“, schnauft Sulinchen, als es erfolglos versucht, den schweren Mühlstein zu bewegen, um damit Getreidekörner zu zerkleinern. Wer dem Museumskobold beim Mehlmahlen helfen möchte, kommt ins Heimatmuseum Seulberg. Dort wird aus dem selbstgemachten Mehl schließlich leckeres Koboldbrot gebacken und gegessen. Nebenher erfahren die kleinen Müller noch, was in den zehn Köpperner Mühlen außer Mehl noch alles hergestellt wurde.



Der Mühlennachmittag für Kinder ab 5 Jahren findet statt am 10. Juli 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind inkl. Material. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter 06172 / 731-3120 oder -3100 sowie unter museen@friedrichsdorf.de.