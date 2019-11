Telefonieren mit dem Christkind

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, klingelt im Museum ein ganz besonderes Telefon: Das Christkind ruft an und alle Kinder können ihm Fragen stellen und mit ihm über Geheimnisse plaudern. Damit die Wartezeit auf das ersehnte Rappeln nicht zu lange ist, wird gesungen, gebastelt und genascht. Außerdem erfahren kleine und große Besucher, wie die himmlische Verbindung überhaupt in das Haus des Telefonerfinders Philipp Reis gekommen ist. Um mit dem Christkind zu telefonieren, sind alle Kinder herzlich eingeladen, am 3. und 5. Dezember 2019 zwischen 15 und 17 Uhr ins Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 – 731 3110 und 3100 sowie per E-Mail an museen@friedrichsdorf.de.