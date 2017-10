Sulinchens Kindereien. LVDI ROMANI - Römische Spiele

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Salvete, Ihr Knödel! Sulinchen und Tobi waren mal wieder auf einer Zeitreise. Diesmal ging es fast 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit, als hier noch alte Römer wohnten. Oder was glaubt Ihr, wieso der Römerhof „Römerhof“ heißt? Zurück kamen die beiden Zeitreisenden mit einem Nussgedicht, in dem uralte Spiele beschrieben werden.

Wenn Ihr mehr über das römische Seulberg erfahren wollt und verschiedene römische Spiele ausprobieren möchtet, kommt am 8. November 2017 ins Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf.



Der römische Spielenachmittag beginnt um 15:15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten, der Teilnehmerbeitrag beträgt 3 €.



Um Anmeldung unter 06172 – 731 3120 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de wird gebeten.