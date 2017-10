Sulinchen backt Weihnachtsplätzchen

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

„In der Weihnachtsbäckerei …“, summt Sulinchen vor sich hin und schmeißt das Mehl nur so um sich, dass die ganze Küchenabteilung im Museum eine einzige weiße Wolke ist. Bald ist Weihnachten, und der freche Museumskobold lädt Dich ein, mit ihm zusammen die erste Fuhre Weihnachtsplätzchen zu backen. Natürlich wird bei Sulinchen auch vom Teig genascht. „Schließlich muss man ja vorher probieren, was man anderen vorsetzt“, lacht Sulinchen und steckt sich ein bisschen Teig in den Mund und in ihr Schnorretäschchen. „Für später!“, grinst es und singt weiter: „… gibt es so manche Kleckerei!“

Kommt vorbei und backt mit uns am Mittwoch den 22.11.2017 um 15:15 Uhr im Heimatmuseum, Alt Seulberg 46.



Der Kostenbeitrag beträgt 3€. Anmeldung unter 06172 / 731 3 100, der 06172 / 731 3 120 oder per E-Mail unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.

Das Team des Heimatmuseums freut sich auf alle fleißigen Plätzchenbäcker.