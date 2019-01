Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg am 24. Februar

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Nicht nur die Geschichte vom Rasenden Heer erzählt Christel Wösner-Rafael am 24. Februar um 15 Uhr in der Museumsklause des Heimatmuseums Seulberg. Wo Säulnickels Kleiderschrank zu finden ist erfährt man dann ebenso wie die Berichte von Frau Holle, die auch im Taunus ihr Unwesen trieb. Natürlich wird dazu Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit wechselndem Programm findet das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf an jedem letzten Sonntag im Monat statt. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.