Sonntagscafé im Heimatmuseum: Kaffeehauslieder mit Franziska Schäfer-Vondru

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Fast wie im Wiener Kaffeehaus dürfen sich die Gäste des nächsten Sonntagscafés im Heimatmuseum Seulberg am 26. Mai fühlen. Während sie eine Tasse heißen Kaffee und ein Stück selbstgebackenen Kuchen genießen, interpretiert die Friedrichsdorfer Sängerin und Musikpädagogin Franziska Schäfer-Vondru live Kaffeehauslieder und sorgt damit für die passende Atmosphäre. Schäfer-Vondru kann auf eine jahrzehntelange Opernkarriere in Frankfurt und Berlin zurückblicken, besuchte Meisterkurse bei Anton Dermoter und Horst Günther und war selbst Dozentin an den Universitäten Frankfurt und Wien.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Dazu wird in der Klause ab 14 Uhr wie immer Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit wechselndem Programm findet das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf an jedem letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.