Schreib- und Hörspielwerkstatt „Abenteuer Geschichte“ für Kinder im Heimatmuseum Seulberg. Zusatztermin auch für Neueinsteiger in der letzten Ferienwoche

Für die spannende Schreib- und Hörspielwerkstatt „Abenteuer Geschichte“ im Heimatmuseum Seulberg wird in der letzten Ferienwoche für Kinder von 8 bis 12 Jahren ein Zusatztermin angeboten. Es ist nicht notwendig, dass die Kinder bereits an früheren Projekttagen teilgenommen haben: Jeder Neueinsteiger ist herzlich willkommen! Vom 5. bis 7. August 2019 können die jungen Abenteurer noch einmal mit Museumsleiterin Dr. Erika Dittrich und Schriftstellerin Ursula Flacke fantastische Geschichten erfinden und mit dem Hörspielmacher Kristian Flacke verlorengegangene Klänge suchen, selber machen und professionell aufzeichnen. Am Ende entstehen ein Hörspiel und ein Museumsführer von Kindern für Kinder, der allen Teilnehmern in Buchform übergeben wird. Zum krönenden Abschluss des Projektes sind alle Kinder, die bei „Abenteuer Geschichte“ mitgemacht haben, zu einem großen Fest im September ein-geladen.



Die Projekttage im August dauern jeweils von 10 bis 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Verpflegung wird gestellt. Eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 731-3120 oder -3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.



„Abenteuer Geschichte“ wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und durchgeführt vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V. in Kooperation mit dem Verein für Geschichte und Heimatkunde Friedrichsdorf e.V. sowie dem Vereinsring Seulberg.