Plätzchen backen mit Museumskobold Sulinchen

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Sulinchen backt ihre Plätzchen immer zweimal. „Damit sie so knusperitastisch schmecken wie mein Zwieback!“ Der Kobold weiß aber, dass Menschenkinder ihr Gebäck nicht ganz so trocken mögen. Daher lädt Sulinchen alle Knödel ein, um mit ihr im Heimatmuseum menschennormaleinmalgebackene Weihnachtskekse zu backen.

Gebacken wird am Mittwoch, den 13. November 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind inkl. Material. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter 06172 / 731-3120 oder -3100 sowie unter museen@friedrichsdorf.de.