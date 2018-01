Neue Erfinderwerkstatt im Philipp-Reis-Haus: "Spiel mal mit Marie!"

Die Friedrichsdorfer Schusterstochter Marie Hensel wurde durch ihre Heirat mit dem Bad Homburger Spielbankpächter François Blanc zu einer der reichsten Frauen Europas. Schon als Kind überlegte sich Marie eigene Spiele, um ihre vielen Geschwister zu beschäftigen. In diesem Sinne lädt das Philipp-Reis-Haus erfinderische Kinder erstmals zur Spielewerkstatt ein.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 6. Februar 2018, Kinder von 7 bis 11 Jahren am 8. Februar 2018 in die Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, die Veranstaltungen dauern etwa 90 Minuten.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4,00 €, eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 – 731 3110 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.