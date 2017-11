Mit Sulinchen Adventskränze wickeln

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Bald beginnt sie wieder, die besinnliche Adventszeit, mit der gerade Kinder besonders schöne Erwartungen und auch besonders viel Neugier verbinden. Sehr aufgeregt ist natürlich Museumskobold Sulinchen im Heimatmuseum Seulberg. Damit er sehen kann, wie lang es noch dauert, bis endlich das Christkind kommt, bastelt der kecke Kobold gemeinsam mit Kindern und sogar Erwachsenen bunte Kränze, in die er für jeden Advent eine Kerze hineinsteckt.



Kommt vorbei und wickelt euren eigenen Advents- oder Türkranz für zu Hause.



Am 24.11.2017 um 15 Uhr im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46, 61381 Friedrichsdorf.



Für Anmeldungen und Informationen wenden Sie sich gerne an Frau Ulrike Brossog per Telefon: 06172 / 79841 oder per E-Mail: ulrikebrossog@gmail.de