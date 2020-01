Lesung mit Christel Wösner-Rafael aus ihren Büchern. Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

„Das Ende ist da, wo man sich aufgibt“ sagt die mehrfache Paralympic-Meisterin Marianne Buggenhagen. Sie und fünf andere Frauen erzählten der Autorin Christel Wösner-Rafael, wie sie den Ausweg von ganz unten gefunden haben. Aus dem so entstandenen „Mut-mach-Buch“ liest Wösner-Rafael beim nächsten Sonntagscafé. Außerdem beantwortet sie mit ihren „Notfallgedichten“, warum „ein gewisses Maß an Anspannung auch gesund und glücklich macht“.

Die Lesung beginnt um 15 Uhr, doch das Heimatmuseum Seulberg öffnet seine urige Klause bereits um 14 Uhr und lädt zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.



Mit wechselndem Programm findet das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf an jedem letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.