Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Begeistert vom Nikolausmarkt möchte Sulinchen ein eigenes Lebkuchenhaus bauen. „So schwer kann das ja nicht sein“ denkt sich der Museumskobold und macht sich rasch ans Werk. Nach einer Weile und viel Zuckerguss später steht das erste Haus stabil und mit reichlich Süßigkeiten verziert vor Sulinchen. Stolz blickt sie ihr Kunstwerk an. „Das sieht so toll aus, das müssen alle meine Freunde sehen. Die sollen auch alle ihr eigenes Lebkuchenhaus backen, damit wir eine ganze Lebkuchenstadt errichten können.“

Werdet selbst zum Lebkuchen-Häuserbauer und kommt am 13.12.2017 um 15:15 Uhr ins Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46.



Alles was Ihr braucht, ist eine Backschürze, der Rest ist vorhanden. Der Kostenbeitrag beträgt 10€. Um Anmeldung wird gebeten unter 06172 / 731 3 100, 06172 / 731 3 120 oder per E-Mail unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.