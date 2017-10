Kleine Forscher spitzen die Ohren

In der Erfinderwerkstatt zur Akustik wird es ordentlich schwingen, knallen und pfeifen. Denn die kleinen Forscher werden dem Entstehen von Geräuschen mit allerlei Gerätschaften auf den Grund gehen. Dabei lernen sie im ehemaligen Wohnhaus des Telefonerfinders Philipp Reis natürlich auch, wie die ersten Telefonapparate vor 150 Jahren funktionierten und wie man auch ganz ohne Strom telefonieren kann. Zum Schluss musizieren die Kinder mit selbstgebauten Musikinstrumenten oder bringen Wasser nur mit einer klingenden Schale zum Spritzen.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4 €. Um Anmeldung unter 06172 – 731 3 110 oder 3 100 oder erika.dittrich@friedrichsdorf.de wird gebeten.



Für Kinder von 5–7 Jahren am 24. Oktober 2017

Für Kinder von 7–11 Jahren am 26. Oktober 2017



Beginn jeweils um 15 Uhr (Dauer ca. 90 Minuten)