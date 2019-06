Kasperletheater mit Gabi Ziesch. Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Die Gäste des nächsten Sonntagscafés im Heimatmuseum Seulberg am 30. Juni dürfen sich auf eine Kasperletheatervorstellung der Bad Homburger Künstlerin Gabi Ziesch freuen, die unter anderem auch schon auf dem Bad Homburger Laternenfest und der Friedrichsdorfer Sommerbrücke aufgetreten ist. Das lustige und kurzweilige Stück „Kasper und die geheimnisvolle Dose“ handelt von einer Dose zauberhaften Inhalts und der höchstpersönlichen Begegnung mit einem Zauberer. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang, im Anschluss an das Theater werden noch lustige Ballontiere gebastelt. Dazu wird in der Klause ab 14 Uhr wie immer Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten; dieses Mal ausnahmsweise von den erfahrenen und engagierten Landfrauen, die auch den Geschmack der kleinen Gäste besonders berücksichtigen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit wechselndem Programm findet das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf an jedem letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.