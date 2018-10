In der Puppenstube: Herbstferienprogramm im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Sulinchen liebt die kleinen, alten Puppenhäuser, die im Museum ausgestellt sind. Vergnügt krabbelt der Kobold durch die hübschen Räume und spielt mit den winzigen Möbeln und Gegenständen. Wer mit seinem eigenen, selbstgemachten Puppenhaus spielen möchte, kommt in den Herbstferien ins Heimatmuseum Seulberg. Dort werden an zwei Tagen Puppenhäuser gebaut, die die Kinder am Ende mit nach Hause nehmen.



Das Ferienprogramm für Kinder ab 7 Jahren findet statt am 10. und 12. Oktober 2018 jeweils von 9 bis 12 Uhr im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die begrenzte Teilnehmerzahl macht eine Anmeldung erforderlich, der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.