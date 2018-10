Hugenotten auf der Flucht im Philipp-Reis-Haus

Bei einem spannenden Rollenspiel reisen die Kinder 300 Jahre in die Vergangenheit und begeben sich als Hugenotten auf eine beschwerliche Flucht von Frankreich nach Deutschland. Die kleinen Abenteurer erfahren im Philipp-Reis-Haus schließlich auch, welche geheimen Erkennungszeichen es gab und was ein "bourgmester" ist.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 20. November 2018, Kinder von 8 bis 11 Jahren am 22. November 2018 in die Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Aber aufgepasst: Die Erfinderwerkstätten im Philipp-Reis-Haus beginnen seit diesem Herbst erst um 16 Uhr und dauern bis 17.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 4 Euro ist am Veranstaltungstag in bar zu entrichten. Eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 / 731 3110 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.