Hoch die Tassen! Becher bemalen im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Sulinchen hat nicht mehr alle Tassen im Schrank! Der Museumskobold steht vor einem Haufen Becher und stöhnt: „Die sehen aber langweilig aus, die brauchen mehr Farbe!“ Alle Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen, beim Verzieren zu helfen. Damit die kleinen Kunstwerke auch für immer und ewig auf der Keramik bleiben, wird die Farbe im Backofen dann bei großer Hitze fixiert. Aus dem selber handbemalten Becher schmeckt die nächste Tasse Milch, Tee oder Kakao dann gleich noch mal so gut.



Der Malnachmittag findet statt am 24. Oktober 2018 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Aber aufgepasst: Sulinchens Kindereien beginnen seit diesem Sommer erst um 16 Uhr und dauern bis 17.30 Uhr! Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.