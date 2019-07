Großes Kinderprogramm im Heimatmuseum Seulberg am Dippe- und Brunnenfest

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Beim diesjährigen Dippe- und Brunnenfest um den Seulberger Töpferbrunnen am 10. und 11. August können sich Kinder auf ein vielfältiges Programm im und um das Heimatmuseum Seulberg freuen. Schon der Festumgang bietet mit beliebten "Star Wars"-Figuren etwas für die Kleinen (Sa 15 Uhr), die später beim Töpfern kreativ werden können (Sa 16-18 Uhr, So 12-16 Uhr). Auf der Bühne im Hof des Heimatmuseums liest an beiden Festtagen Claudia Syguda Kindergeschichten. Sowohl Mädchen, als auch Jungs kommen bei "Fee Schlaraffe" und "Ritter Max von Schabernack" auf ihre Kosten (Sa 15.30 Uhr, So 12 u. 13 Uhr). Sonntags präsentiert das Mobile Kindertheater Odenwald sein Stück "Der Froschkönig" auf der Bühne (14.30 Uhr), bevor im Anschluss der Gewinner des Seulberger Jubiläumsmusikwettbewerbs 2017 Antonio Ponzi zur Kinderdisko einlädt. An beiden Tagen können Kinder durchgehend malen und märchenhafte Zauberstäbe basteln oder sich beim Kinderschminken der Taunuseulen auf eine zauberhafte Gesichtsbemalung freuen.

Doch auch für die großen Festbesucher hat das Heimatmuseum etwas zu bieten: Samstags tritt das Deutsche Äppelwoi-Theater Bad Homburg mit seiner "Schnappschiss-Show" auf (18 Uhr), sonntags der Seulberger Schwätzkreis mit neuen Geschichten in Sellwicher Mundart und heiterem Dialektraten (17 Uhr). Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt.



Samstag:

15.00 Uhr Festumgang mit "Star Wars"-Figuren

15.30 Uhr „Ritter Max von Schabernack“ – Lesung mit Claudia Syguda

16–18 Uhr Töpfern

18.00 Uhr „Schnappschiss-Show“ – Deutsches Äppelwoi-Theater Bad Homburg



Sonntag:

12+13 Uhr „Fee Schlaraffe“ und „Ritter Max von Schabernack“ – Lesungen mit Claudia

Syguda

12–16 Uhr Töpfern

14.30 Uhr Kindertheater „Der Froschkönig“ – Mobiles Kindertheater Odenwald

Im Anschluss Kinderdisko mit Antonio

17.00 Uhr Schwätzkreis



Samstag und Sonntag durchgängig:

• Kinderschminken mit den Taunuseulen

• Malen und Basteln von Zauberstäben



Das Dippe- und Brunnenfest um den Töpferbrunnen gegenüber des Heimatmuseums in Alt Seulberg 46, 61381 Friedrichsdorf findet statt am 10. August 2019 ab 15 Uhr und am 11. August 2019 von 12-18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erfoderlich. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter 06172 / 731-3120 oder -3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.