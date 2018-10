Friedrichsdorf unter Strom: Erfinderwerkstatt "Elektrizität" im Philipp-Reis-Haus

Den kleinen Entdeckern stehen die Haare zu Berge, wenn sie im Philipp-Reis-Haus mit elektrischem Strom experimentieren. Doch was ist Elektrizität überhaupt? Und wer kann beim heißen Draht ein ruhiges Händchen bewahren? Die Kinder lenken Boote auf scheinbar magische Weise und die museumseigene Schlange wird beschworen.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 6. November 2018, Kinder von 8 bis 11 Jahren am 8. November 2018 in die Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Aber aufgepasst: Die Erfinderwerkstätten im Philipp-Reis-Haus beginnen seit diesem Herbst erst um 16 Uhr und dauern bis 17.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 4 Euro ist am Veranstaltungstag in bar zu entrichten. Eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 / 731 3110 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.