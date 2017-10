Friedrichsdorf unter Strom

Den kleinen Entdeckern stehen die Haare zu Berge, wenn sie im Philipp-Reis-Haus mit elektrischem Strom experimentieren. Doch was ist Elektrizität überhaupt? Und kann man sogar mit einer Kartoffel eine Lampe zum Leuchten bringen? Es kommt zu einer Schlangenbeschwörung, die Kinder lenken Boote auf scheinbar magische Weise und beim heißen Draht gilt es schließlich, ein ruhiges Händchen zu bewahren.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4 €. Um Anmeldung unter 06172 – 731 3110 oder 3100 oder erika.dittrich@friedrichsdorf.de wird gebeten.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 14. November 2017, Kinder von 7 bis 11 Jahren am 16. November 2017 ins Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr und dauern etwa 90 Minuten.