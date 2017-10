Färberwerkstatt im Philipp-Reis-Haus

Wie die Friedrichsdorfer schon vor 200 Jahren ihre Stoffe leuchtend bunt färbten, erfahren die kleinen Forscher in der neuen Erfinderwerkstatt des Philipp-Reis-Hauses. Es bleibt dort aber nicht bei Theoriestunden: Nachdem die Kinder ihr Färbhäuschen eingerichtet haben, werden sie schließlich selbst zu "Teinturiers". Das mit ihren eigenen Rezepten erstellte Färberbuch können die frisch gebackenen Gesellen dann zuhause stetig erweitern.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4,00 €, um Anmeldung unter 06172 – 731 3110 oder 3100 oder erika.dittrich@friedrichsdorf.de wird gebeten.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 7. November 2017, Kinder von 7 bis 11 Jahren am 9. November 2017 ins Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, die Veranstaltungen dauern etwa 90 Minuten.