Erstes Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg. Präsentation eines Stadtspaziergangs mit historischen Fotos

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Am 28. Oktober öffnet das Heimatmuseum Seulberg seine urige Klause für das erste Sonntagscafé und lädt ab 15 Uhr zum gemütlichen Beisammensein ein. Gezeigt wird ein Stadtspaziergang mit historischen Fotos, der zu interessanten Gesprächen anregt und nicht nur den ältesten Friedrichsdorfer Stadtteil aus vielen neuen alten Blickwinkeln betrachtet, sondern auch die anderen Ortsteile zeigt. Selbstverständlich ist ausreichend für selbstgebackenen Kuchen und Kaffee gesorgt.



Das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf findet mit wechselndem Programm an jedem letzten Sonntag im Monat statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.