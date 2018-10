Erfinderwerkstatt "Optik" im Philipp-Reis-Haus

Warum sieht man welche Farben und weshalb ist es besser, mit zwei Augen zu sehen? Dass den Augen aber selbst dann nicht immer zu trauen ist, lernen Kinder in der Erfinderwerkstatt Optik. Da lässt es sich scheinbar durch die eigene Hand gucken und sogar mit geschlossenen Augen sehen, Fische landen im Wasserglas und Katzen verschwinden Stück für Stück.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 23. Oktober 2018, Kinder von 8 bis 11 Jahren am 25. Oktober 2018 in die Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Aber aufgepasst: Die Erfinderwerkstätten im Philipp-Reis-Haus beginnen ab diesem Herbst erst um 16 Uhr und dauern bis 17.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 4 Euro ist am Veranstaltungstag in bar zu entrichten. Eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 / 731 3110 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.