Wieso ist es eigentlich besser, mit zwei Augen zu sehen? Dass den Augen aber auch dann nicht immer zu trauen ist, lernen Kinder in der Erfinderwerkstatt Optik. Da fangen stehende Bilder plötzlich an, sich zu bewegen, Münzen verschwinden und Punkte erscheinen, wo vorher keine waren. Außerdem experimentieren die kleinen "Optiker" im Philipp-Reis-Haus mit Farben und erfahren, wie sich Licht brechen lässt.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4 €. Um Anmeldung unter 06172 – 731 3110 oder 3100 oder erika.dittrich@friedrichsdorf.de wird gebeten.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 28. November 2017, Kinder von 7 bis 11 Jahren am 30. November 2017 ins Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr und dauern etwa 90 Minuten.