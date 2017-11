Erfinderwerkstatt im Dunkeln

führen ihre Experimente in völliger Finsternis durch! Wenn es so dunkel ist, dass man Farben und Formen nicht mehr richtig erkennen kann, sind andere Sinne, wie zum Beispiel das Tasten, mehr gefragt. Doch wo Schatten ist, ist auch Licht: Erhellende Experimente im Schein von Kerzen und Taschenlampen erwarten diejenigen, die sich in der dunkelsten Jahreszeit ins Museum trauen.



Kinder von 5 bis 7 Jahren kommen am 19. Dezember 2017, Kinder von 7 bis 11 Jahren am 21. Dezember 2017 in das Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstraße 93 in 61381 Friedrichsdorf. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, die Veranstaltungen dauern etwa 90 Minuten.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt 4,00 €, eine Anmeldung unter den Telefonnummern 06172 – 731 3110 oder 3100 oder unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de ist erforderlich.