Ein Sticknachmittag im Heimatmuseum Seulberg. Sulinchens Kindereien

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Draußen ist es kalt und grau, als Museumskobold Sulinchen in seinem Schnorretäschchen herumwühlt. Zwischen alten Zwiebackresten und funkelnden Edelsteinen findet es schließlich ein paar bunte Fäden. „Damit kann man noch schöne Bilder sticken!“, freut sich der Museumskobold. Im Heimatmuseum erfährt man, wie aufwendig es früher war, einen Faden herzustellen und erlernt das Sticken. Heraus kommt ein schönes, selbstgemachtes Bild aus bunten Fäden!



Sulinchens Sticknachmittag findet statt am 13. Februar 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind inkl. Material. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.