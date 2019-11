Drachen beim Museumsstammtisch

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Nicht nur ein beliebtes Kinderspielzeug, sondern auch Traum vieler Erwachsener: Flugdrachen. Vor allem im Herbst, wenn die Winde stärker werden, ziehen sie am Himmel ihre Bahnen. Beim nächsten Stammtisch im Heimatmuseum Seulberg am 6. November führt „Drachenpilot“ Frank Böttcher durch den Abend. Die Bauweise von Drachen reicht von einfachen Konstruktionen, wie sie schon in Kindergarten oder Schule gebastelt werden, über ausgefeilte Lenkdrachen und Figuren bis hin zu den menschentragenden Drachen für wagemutige Kitesurfer. Nun fehlen in Friedrichsdorf zwar Meer oder See für diese Wassersportart, aber sicherlich wissen junge und alte Friedrichsdorfer viel über ihre Abenteuer in den Lüften früher und heute zu berichten. Für das leibliche Wohl gibt es Drachenscharfes vom Federvieh. Gäste sind – wie immer – herzlich willkommen!



Der Museumsstammtisch tagt regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung entweder telefonisch unter Dr. Erika Dittrich 06172 / 731 3 100 oder per Mail an museen@friedrichsdorf.de gebeten. Für das Essen inkl. eines Getränks wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro erhoben.