Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Junge Agenten gehen auf Entdeckungstour durch’s Museum, erforschen die Vergangenheit, experimentieren mit alten Rezepten und Werkzeug und sammeln wilde Geräusche …

„Die Suleburc-Detektive“ ist eine Veranstaltungsreihe für Kinder von 8 bis 12 Jahren im Heimatmuseum Seulberg mit sechs Aktionsblöcken. Am meisten Spaß macht es, wenn man bei allen Veranstaltungen dabei ist. Es lohnt sich aber zwischendurch nachzufragen, ob noch Plätze frei sind. Man kann dann eventuell auch später noch dazu kommen.

Neben dem zweiten Aktionsblock im Februar sind die weiteren Termine: 7./8. März, 16./17. Mai, 20./21. Juni und 13./15. August.

Das Projekt wird finanziert vom Ministerium für Bildung und Forschung und durchgeführt vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V. in Kooperation mit dem Verein für Geschichte und Heimatkunde Friedrichsdorf e.V. sowie dem Vereinsring Seulberg.



Der zweite Aktionsblock findet statt am 8. und 9. Februar 2020, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Verpflegung wird gestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06172 731-3120 oder -3100oder per E-Mail an museen@friedrichsdorf.de.