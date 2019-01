Die 5. Jahreszeit bricht an! Faschingsmasken gestalten im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Was war früher los in den vielen Seulberger Gaststätten? Haben Oma und Opa auch schon Fasching gefeiert? Dass der ‚Lumpenball‘ kein Spiel- oder Sportgerät war und anderes mehr, erfährt man im Heimatmuseum Seulberg, wo eigene lustige oder gruselige Masken für das kommende närrische Treiben gestaltet werden.



Der Bastelnachmittag findet statt am 27. Februar 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Kind inkl. Material. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.