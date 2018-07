Biersommelier gibt Einblick in die Geschichte des Bierbrauens mit Verkostung

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Begleitprogramm zur Ausstellung „Stöffche und Stammtisch“ im Heimatmuseum Seulberg



Gasthäuser waren die Seele des Ortes, fast wichtiger noch als Kirche und Rathaus. Denn über alle sozialen Schranken hinweg bildeten sie früher den gesellschaftlichen Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft. Mit der Sonderausstellung „Stöffche & Stammtisch – Aus der Seulberger Lokalgeschichte“ erinnert das Heimatmuseum Seulberg an die Bedeutung der Wirtshäuser, die weit über die Versorgung mit Speis und Trank hin-ausging.



Ausgeschenkt wurde an den Stammtischen zwar vor allem selbstgekelteter Apfelwein, doch gab es auch natürlich auch Bier: vom Fass oder aus der Flasche. Eigenes Braurecht besaß der Homburger Hof (heute bekannt als Volzenhof). Später dann wurde dazugekauft. Und der Geschmack entschied schließlich unter anderem, welches Gasthaus zum Vereinslokal erkoren wurde.



Den Gaumen schulen können durstige Kehlen am 11. Juli sowie 13. September 2018. Denn dann bietet Biersommelier Tobias Reul von der Brauerei Brewids in Oberursel im Heimatmuseum Seulberg einen „Einblick in die Geschichte des Bierbrauens“ – na-türlich mit Verköstigung! Den Friedrichsdorfern ist die Brauerei Brewids als Erzeuger des exklusiven Friedrichsdorfer Weihnachtsbieres bekannt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Dezember 2018 zu den üblichen Öffnungszeiten Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu sehen.





Weitere Begleitveranstaltungen der Sonderausstellung:

11. August, 17 Uhr

Geschichten mit dem Schwätzkreis, musikalisch begleitet von der Hattershei-mer Gesanggruppe mit „Lieder rund um den Apfelwein“

(im Rahmen des Dippe- und Brunnenfestes)



22. August, 19.30 Uhr

Stammtisch mit der Seulberger Schützengesellschaft 1524



12. September, 19.30 Uhr

Gin-Tasting mit Max Henrichs von Irving-Gin / Bad Homburg



13. September, 19.30 Uhr

Bierverkostung mit Biersommelier Tobias Reul der Brauerei Brewids/Oberursel



26. September, 19.30 Uhr

Sellwicher Stöffche vom Apfelweinkönig – Verkostung mit dem mehrfachen Hessischen Apfelweinkönig Jörg Markloff