Beim Färben erleben Kinder und Erwachsene ihr blaues Wunder

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

„Mit Alaun erst beize ich. Der Färberwaid ganz wunderlich den Stoff erst grün, dann blau er macht. Jetzt der Rainfarn, gib gut acht …“

Wer selbst mal sein blaues Wunder erleben und wissen möchte, welche Farbe am Ende von Sulinchens Färberrezept entsteht, kommt am 11. Oktober zur Färberwerkstatt für Kinder und Erwachsene mit Färberin Tanja Muth. Lange Zeit war Friedrichsdorf als Stadt der Färber bekannt und wichtige Station bei allen fahrenden Färbergesellen. Die Zutaten kamen schon damals aus der ganzen Welt, Blauholz aus Südamerika oder Indigo aus Indien. In dieser Tradition wird gemeinsam in der angebotenen "Färberwerkstatt" mit echten Pflanzenfarben wie Krapp nicht nur bunt eingefärbt, sondern Textilien mit ornamentalen Mustern verziert. Farben und ein Stoffbeutel werden gestellt; es dürfen auch eigene vorgewaschene Textilien aus Naturfasern zum Färben mitgebracht werden.



Die Veranstaltung ist ein Beitrag zum Projekt „Kulturerbe Rhein-Main“ der KulturRegion FrankfurtRheinMain, das dazu einlädt „Kulturtechniken auszuprobieren“, und wird gefördert von der Stiftung Flughafen Frankfurt/Main des Landes Hessen und der KulturRegion FrankfurtRheinMain.

Die Färberwerkstatt findet statt am Freitag, den 11. Oktober 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro inkl. Material, eine Anmeldung über 06172 / 731-3120 oder -3100 oder unter museen@friedrichsdorf.de ist erforderlich.