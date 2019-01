Autorenlesung mit Ursula Flacke im Heimatmuseum Seulberg: „Geschichten vom großen und kleinen Glück“. Erstes Sonntagscafé im neuen Jahr am 27. Januar

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

‚Prosit Neujahr!‘ und ‚Ein frohes neues Jahr!‘ wünscht man sich im Januar. Die Glückwünsche begleiten gerne auch Glücksbringer, wie vierblättrige Kleeblätter oder Glücksschweinchen aus Marzipan. Beim ersten Sonntagscafé 2019 am 27. Januar liest passend dazu Schriftstellerin Ursula Flacke aus ihrem neuen Buch „Geschichten vom großen und kleinen Glück“. Flacke, die unter anderem mit dem Deutschen Kulturförderpreis und dem Österreichischen Jugendbuchpreis ausgezeichnet wurde, „erzählt in Parabeln, kuriosen Erzählungen und Satiren vom Glück des Lebens“ für Jung und Alt.



Das Sonntagscafé in der Museumsklause beginnt um 15 Uhr, das Museum öffnet bereits eine Stunde vorher. Die Besucher erwartet ein leckeres Angebot an Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit wechselndem Programm findet das Sonntagscafé im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf an jedem letzten Sonntag im Monat statt. Weitere Informationen erteilen gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de und Mandy Schubert unter der Telefonnummer 0157 / 8066 4309.