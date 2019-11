Adventskränze wickeln im Heimatmuseum

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

‚… und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dass hast Du Weihnachten verpennt!‘ Damit das nicht passiert, wickeln Kinder und Jugendliche in Sulinchens Floristenwerkstatt richtige Adventskränze. Diese werden nicht nur mit vier schönen Kerzen versehen, sondern auch mit allerlei hübschen Beigaben verziert.



Gewickelt wird am Mittwoch, den 27. November 2019 im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Die Veranstaltung beginnt ab 15 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind inkl. Material. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Ulrike Brossog unter 06172 / 79841 oder per E-Mail an ulrikebrossog@gmail.de.