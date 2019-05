1. Mai: Geschichte und Brauchtum. Museumsstammtisch im Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf : Heimatmuseum |

Das Thema des Museumsstammtischs am 8. Mai ist zugleich der Grund für seine Verschiebung vom ersten auf den zweiten Mittwoch im Monat: Der (arbeitsfreie) "Tag der Arbeit" am 1. Mai hat eine lange Geschichte hinter sich vom Frühlingstag und Tag des ersten Viehaustriebs über den Tag der heiligen Walpurgis und der Hexen bis hin zum heutigen Feiertag.

Alle Freunde des Heimatmuseums sind herzlich eingeladen zu einer geselligen Runde, um sich bei Speis und Trank über Geschichte und Brauchtum des 1. Mai in Friedrichsdorf auszutauschen.



Der vergangenes Jahr gegründete Museumsstammtisch trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr im Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg 46 in 61381 Friedrichsdorf. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt gerne Dr. Erika Dittrich unter den Telefonnummern 06172 / 731 3120 oder 3100 sowie unter erika.dittrich@friedrichsdorf.de.